Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5190 liradan, euro ise 3,9650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5190 liradan, euro ise 3,9650 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5170 liradan alınan dolar 3,5190 liradan, 3,9630 liradan alınan euro ise 3,9650 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5160 liradan, euro ise 3,9590 liradan satıldı.

