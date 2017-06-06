Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5240 liradan, euro ise 3,9730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5240 liradan, euro ise 3,9730 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5220 liradan alınan dolar 3,5240 liradan, 3,9710 liradan alınan euro ise 3,9730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5220 liradan, euro ise 3,96 liradan satıldı.

