Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5240 liradan, euro ise 3,9730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5240 liradan, euro ise 3,9730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5220 liradan alınan dolar 3,5240 liradan, 3,9710 liradan alınan euro ise 3,9730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5220 liradan, euro ise 3,96 liradan satıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.