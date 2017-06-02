Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5320 liradan, euro ise 3,9630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5320 liradan, euro ise 3,9630 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,53 liradan alınan dolar 3,5320 liradan, 3,9610 liradan alınan euro ise 3,9630 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5410 liradan, euro ise 3,9720 liradan satıldı.

