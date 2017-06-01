Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5260 liradan, euro ise 3,9670 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5260 liradan, euro ise 3,9670 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5240 liradan alınan dolar 3,5260 liradan, 3,9650 liradan alınan euro ise 3,9670 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5390 liradan, euro ise 3,9740 liradan satıldı.

