Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5590 liradan, euro ise 3,9640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5590 liradan, euro ise 3,9640 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5570 liradan alınan dolar 3,5590 liradan, 3,9620 liradan alınan euro ise 3,9640 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5520 liradan, euro ise 3,9720 liradan satıldı.

