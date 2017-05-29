Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5750 liradan, euro ise 3,9940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5750 liradan, euro ise 3,9940 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5730 liradan alınan dolar 3,5750 liradan, 3,9920 liradan alınan euro ise 3,9940 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5740 liradan, euro ise 3,9920 liradan satıldı.

