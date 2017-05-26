Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5720 liradan, euro ise 3,9970 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5720 liradan, euro ise 3,9970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,57 liradan alınan dolar 3,5720 liradan, 3,9950 liradan alınan euro ise 3,9970 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta dolar 3,5650 liradan, euro ise 3,9950 liradan satıldı.

