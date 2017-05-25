Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5520 liradan, euro ise 3,9970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5520 liradan, euro ise 3,9970 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,55 liradan alınan dolar 3,5520 liradan, 3,9950 liradan alınan euro ise 3,9970 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta dolar 3,5640 liradan, euro ise 3,9850 liradan satıldı.
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