Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5780 liradan, euro ise 4,0020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5780 liradan, euro ise 4,0020 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan, 4 liradan alınan euro ise 4,0020 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta dolar 3,5610 liradan, euro ise 3,9960 liradan satıldı.
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