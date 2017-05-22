Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5790 liradan, euro ise 4,0080 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5790 liradan, euro ise 4,0080 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5770 liradan alınan dolar 3,5790 liradan, 4,0060 liradan alınan euro ise 4,0080 liradan satılıyor. Perşembe günkü kapanışta dolar 3,5110 liradan, euro ise 4,0080 liradan satıldı.
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