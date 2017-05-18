Serbest piyasada dolar 3,5970 liradan, euro ise 4,0070 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5970 liradan, euro ise 4,0070 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5950 liradan alınan dolar 3,5970 liradan, 4,0050 liradan alınan euro ise 4,0070 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,56 liradan, euro ise 3,9620 liradan satıldı.

(Serbest piyasada döviz fiyatları/İHA)