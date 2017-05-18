Serbest piyasada dolar 3,5970 liradan, euro ise 4,0070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5970 liradan, euro ise 4,0070 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5950 liradan alınan dolar 3,5970 liradan, 4,0050 liradan alınan euro ise 4,0070 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,56 liradan, euro ise 3,9620 liradan satıldı. (Serbest piyasada döviz fiyatları/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.