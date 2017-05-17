Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5430 liradan, euro ise 3,9410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5430 liradan, euro ise 3,9410 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5410 liradan alınan dolar 3,5430 liradan, 3,9390 liradan alınan euro ise 3,9410 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5520 liradan, euro ise 3,93 liradan satıldı.

