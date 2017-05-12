Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5840 liradan, euro ise 3,8970 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5840 liradan, euro ise 3,8970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5820 liradan alınan dolar 3,5840 liradan, 3,8950 liradan alınan euro ise 3,8970 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,58 liradan, euro ise 3,89 liradan satıldı.

