Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7550 liradan, euro ise 3,9580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,7550 liradan, euro ise 3,9580 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7530 liradan alınan dolar 3,7550 liradan, 3,9550 liradan alınan euro ise 3,9580 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7320, liradan, euro ise 3,9400 liradan satılmıştı.

