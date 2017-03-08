Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6790 liradan, euro ise 3,8870 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,6790 liradan, euro ise 3,8870 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6770 liradan alınan dolar 3,6790 liradan, 3,8850 liradan alınan euro ise 3,8870 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6740, liradan, euro ise 3,8840 liradan satılmıştı.

