Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7050 liradan, euro ise 3,9230 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,7050 liradan, euro ise 3,9230 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7030 liradan alınan dolar 3,7050 liradan, 3,9210 liradan alınan euro ise 3,9230 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7080, liradan, euro ise 3,9320 liradan satılmıştı.

