Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7180 liradan, euro ise 3,9430 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,7180 liradan, euro ise 3,9430 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7160 liradan alınan dolar 3,7180 liradan, 3,9410 liradan alınan euro ise 3,9430 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7250, liradan, euro ise 3,9370 liradan satılmıştı.
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