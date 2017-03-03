Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7220 liradan, euro ise 3,9160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,7220 liradan, euro ise 3,9160 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,72 liradan alınan dolar 3,7220 liradan, 3,9140 liradan alınan euro ise 3,9160 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6990, liradan, euro ise 3,8920 liradan satılmıştı.

