Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6480 liradan, euro ise 3,8520 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,6480 liradan, euro ise 3,8520 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6460 liradan alınan dolar 3,6480 liradan, 3,8500 liradan alınan euro ise 3,8520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6180, liradan, euro ise 3,8350 liradan satılmıştı.

