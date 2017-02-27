Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6020 liradan, euro ise 3,8060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,6020 liradan, euro ise 3,8060 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,60 liradan alınan dolar 3,6020 liradan, 3,8040 liradan alınan euro ise 3,8060 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5940, liradan, euro ise 3,81 liradan satılmıştı.

