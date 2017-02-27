Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6020 liradan, euro ise 3,8060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,6020 liradan, euro ise 3,8060 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,60 liradan alınan dolar 3,6020 liradan, 3,8040 liradan alınan euro ise 3,8060 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5940, liradan, euro ise 3,81 liradan satılmıştı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.