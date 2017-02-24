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Serbest piyasada döviz fiyatları
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Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5720 liradan, euro ise 3,78 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5720 liradan, euro ise 3,78 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,57 liradan alınan dolar 3,5720 liradan, 3,7780 liradan alınan euro ise 3,78 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5470, liradan, euro ise 3,7760 liradan satılmıştı.

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