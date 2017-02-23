Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5880 liradan, euro ise 3,7940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5880 liradan, euro ise 3,7940 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5860 liradan alınan dolar 3,5880 liradan, 3,7920 liradan alınan euro ise 3,7940 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6080, liradan, euro ise 3,7970 liradan satılmıştı.

