Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6190 liradan, euro ise 3,8180 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,6190 liradan, euro ise 3,8180 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6170 liradan alınan dolar 3,6190 liradan, 3,8160 liradan alınan euro ise 3,8180 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6290, liradan, euro ise 3,8240 liradan satılmıştı.

