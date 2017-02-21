Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6310 liradan, euro ise 3,8440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,6310 liradan, euro ise 3,8440 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6290 liradan alınan dolar 3,6310 liradan, 3,8420 liradan alınan euro ise 3,8440 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6240, liradan, euro ise 3,8490 liradan satılmıştı.

