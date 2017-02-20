Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6230 liradan, euro ise 3,8470 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 3,6230 liradan, euro ise 3,8470 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6210 liradan alınan dolar 3,6230 liradan, 3,8450 liradan alınan euro ise 3,8470 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6660, liradan, euro ise 3,9070 liradan satılmıştı.
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