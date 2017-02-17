Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6680 liradan, euro ise 3,9150 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,6680 liradan, euro ise 3,9150 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6660 liradan alınan dolar 3,6680 liradan, 3,9130 liradan alınan euro ise 3,9150 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6770, liradan, euro ise 3,9140 liradan satılmıştı.

