Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,8620 liradan, euro ise 4,1420 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 3,8620 liradan, euro ise 4,1420 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8600 liradan alınan dolar 3,8620 liradan, 4,1400 liradan alınan euro ise 4,1420 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8730, liradan, euro ise 4,1470 liradan satılmıştı.
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