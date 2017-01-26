Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,8330 liradan, euro ise 4,1250 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,8330 liradan, euro ise 4,1250 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8310 liradan alınan dolar 3,8330 liradan, 4,1230 liradan alınan euro ise 4,1250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8620, liradan, euro ise 4,1120 liradan satılmıştı.

