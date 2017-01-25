Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7820 liradan, euro ise 4,0580 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 3,7820 liradan, euro ise 4,0580 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7800 liradan alınan dolar 3,7820 liradan, 4,0560 liradan alınan euro ise 4,0580 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7600, liradan, euro ise 4,0430 liradan satılmıştı.

