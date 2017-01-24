Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7680 liradan, euro ise 4,0540 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 3,7680 liradan, euro ise 4,0540 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7660 liradan alınan dolar 3,7680 liradan, 4,0520 liradan alınan euro ise 4,0540 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7740, liradan, euro ise 4,0520 liradan satılmıştı.
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