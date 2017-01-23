Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7580 liradan, euro ise 4,0420 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 3,7580 liradan, euro ise 4,0420 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7560 liradan alınan dolar 3,7580 liradan, 4,0400 liradan alınan euro ise 4,0420 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8260, liradan, euro ise 4,0680 liradan satılmıştı.

