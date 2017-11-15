15.11.2017 17:29 Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,80 lira oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 160,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 160,80 liradan, bin 58 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 76 liradan, 146,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 150,50 liradan, bin 34 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 55 liradan, 517 liradan alınan Yarım Ziynet 527 liradan ve 259 liradan alınan Çeyrek Ziynet 264 liradan satıldı.



