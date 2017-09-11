11.09.2017 13:09 Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,50 lira oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 146,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146,50 liradan, 964 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 980 liradan, 133,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137,40 liradan, 942 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 961 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 480 liradan ve 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satılıyor.



