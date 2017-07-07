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Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 141,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,60 liradan, 932 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 947 liradan, 129,10 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133,10 liradan, 910 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 929 liradan, 454 liradan alınan Yarım Ziynet 464 liradan, 227 liradan alınan Çeyrek Ziynet 232 liradan satıldı.

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