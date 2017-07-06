Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 142,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 143 liradan, 941 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 957 liradan, 130,20 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 134,20 liradan, 920 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 938 liradan, 438 liradan alınan Yarım Ziynet 460 liradan, 230 liradan alınan Çeyrek Ziynet 235 liradan satılıyor.
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