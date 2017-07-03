Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,20, lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,20, lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 140 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 140,20 liradan, 924 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 938 liradan, 128 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132 liradan, 903 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 920 liradan, 450 liradan alınan Yarım Ziynet 460 liradan, 225 liradan alınan Çeyrek Ziynet 230 liradan satıldı.
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