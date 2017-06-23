Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Serbest piyasada altın fiyatları
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 141,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,60 liradan, 933 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 947 liradan, 129,10 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133,10 liradan, 912 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 929 liradan, 454 liradan alınan Yarım Ziynet 464 liradan, 227 liradan alınan Çeyrek Ziynet 232 liradan satılıyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Manavgat'taki kaza kameralara yansıdı
Borsa ilk yarıda düştü
Tüfenkci, FETÖ'cülerin gümrüklerden kaçış denemelerini anlattı
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakkında iddianame hazırlandı
Asker ailelerinden kötü muamele haberlerine tepki
Bakan Soylu, subay adayı öğrencilerin diploma törenine katıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
Türk askerine İdlib yolu İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması
Türk askerine İdlib yolu İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması
Şortlu kızı darp eden saldırgan için karar
Şortlu kızı darp eden saldırgan için karar
Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı
Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı
Rusya, Bağdadi'nin ölümüne 'neredeyse kesin' diyor
Rusya, Bağdadi'nin ölümüne 'neredeyse kesin' diyor
İşte Survivor 2017'nin şampiyonu
İşte Survivor 2017'nin şampiyonu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Manavgat'taki kaza kameralara yansıdı
Manavgat'taki kaza kameralara yansıdı
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
Tüfenkci, FETÖ'cülerin gümrüklerden kaçış denemelerini anlattı
Tüfenkci, FETÖ'cülerin gümrüklerden kaçış denemelerini anlattı
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakkında iddianame hazırlandı
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakkında iddianame hazırlandı
Asker ailelerinden kötü muamele haberlerine tepki
Asker ailelerinden kötü muamele haberlerine tepki
Bakan Soylu, subay adayı öğrencilerin diploma törenine katıldı
Bakan Soylu, subay adayı öğrencilerin diploma törenine katıldı
'Gülen'in teşekkür listesi' açıklamasına cevap
'Gülen'in teşekkür listesi' açıklamasına cevap
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Bayramda tatlı alacaklar dikkat
Bayramda tatlı alacaklar dikkat
Kalaşnikoflu saldırganın rahatlığı pes dedirtti
Kalaşnikoflu saldırganın rahatlığı pes dedirtti
Pendik sahilinde erkek cesedi bulundu
Pendik sahilinde erkek cesedi bulundu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English