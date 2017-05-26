Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 145,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145,90 liradan, 960 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 976 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137 liradan, 938 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 957 liradan, 468 liradan alınan Yarım Ziynet 478 liradan, 234 liradan alınan Çeyrek Ziynet 239 liradan satılıyor.
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