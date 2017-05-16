Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,30 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 141,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,30 liradan, 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 945 liradan, 129 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133 liradan, 909 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 927 liradan, 454 liradan alınan Yarım Ziynet 464 liradan, 227 liradan alınan Çeyrek Ziynet 232 liradan satılıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.