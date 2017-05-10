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Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 141 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,20 liradan, 929 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 945 liradan, 128,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132,50 liradan, 908 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 927 liradan, 453 liradan alınan Yarım Ziynet 463 liradan, 227 liradan alınan Çeyrek Ziynet 232 liradan satıldı.

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