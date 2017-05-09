Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,25 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,25 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 140 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 142,25 liradan, 936 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 952 liradan, 129,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133,50 liradan, 914 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 933 liradan, 457 liradan alınan Yarım Ziynet 467 liradan, 228 liradan alınan Çeyrek Ziynet 233 liradan satılıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.