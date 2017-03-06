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Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 146,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 147 liradan, 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 982 liradan, 133,80 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,80 liradan, 945 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 964 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan, 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.

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