Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 143 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 143,20 liradan, 942 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 958 liradan, 130 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 134 liradan, 921 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 939 liradan, 460 liradan alınan Yarım Ziynet 470 liradan, 230 liradan alınan Çeyrek Ziynet 235 liradan satılıyor.
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