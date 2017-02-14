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Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 144,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,40 liradan, 950 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 966 liradan, 131,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135,50 liradan, 929 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 948 liradan, 464 liradan alınan Yarım Ziynet 474 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satılıyor.
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