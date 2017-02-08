Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 149 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 149,20 liradan, 982 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 998 liradan, 135,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 139,50 liradan, 960 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 979 liradan, 480 liradan alınan Yarım Ziynet 490 liradan, 240 liradan alınan Çeyrek Ziynet 245 liradan satılıyor.