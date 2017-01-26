Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 148,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 148,60 liradan, 979 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 994 liradan, 135,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 139,50 liradan, 963 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 978 liradan, 478 liradan alınan Yarım Ziynet 488 liradan, 239 liradan alınan Çeyrek Ziynet 244 liradan satılıyor.
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