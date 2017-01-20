Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 147,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 147,90 liradan, 973 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 990 liradan, 135 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 139 liradan, 951 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 970 liradan, 475 liradan alınan Yarım Ziynet 485 liradan, 238 liradan alınan Çeyrek Ziynet 243 liradan satıldı.
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