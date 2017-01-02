Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,95 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,95 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 130,75 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 130,95 liradan, 861 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 876 liradan, 119,00 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 123,00 liradan, 842 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 859 liradan, 421 liradan alınan Yarım Ziynet 430 liradan, 210 liradan alınan Çeyrek Ziynet 215 liradan satılıyor.