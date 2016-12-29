Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 130,25 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 130,50 liradan, 858 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 873 liradan, 118,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 122,50 liradan, 839 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 856 liradan, 419 liradan alınan Yarım Ziynet 428 liradan, 210 liradan alınan Çeyrek Ziynet 215 liradan satılıyor.