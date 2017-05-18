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Serbest kalan menajerlere davullu zurnalı karşılama
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Serbest kalan menajerlere davullu zurnalı karşılama

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'i 4.5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner serbest bırakıldı. Adliye çıkışında davul zurnayla karşılanan Akbulut, 'Meyve veren ağaç taşlanır. Van der Wiel'in yaptığı hareket çok çirkin' dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'i 4.5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner serbest bırakıldı. Adliye çıkışında davul zurnayla karşılanan Akbulut, "Meyve veren ağaç taşlanır. Van der Wiel'in yaptığı hareket çok çirkin" dedi.
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel'i 4.5 milyon dolar dolandırdıkları ve tehdit ettikleri iddiasıyla mahkemeye sevk edilen menajerler Ümit Akbulut ve Sinan Siner'in sorgusu sona erdi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheliler Akbulut ve Siner'i, ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Her iki şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.
Kararın ardından adliyeden çıkan Akbulut ve Siner'i sevenleri, Çağlayan Meydanı'nda davul zurnayla karşıladı. Annesiyle birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Akbulut, "Meyve veren ağaç taşlanır. Yaptığımız işler belli. Dünya yıldızlarıyla çalıştığımız belli. Bazı sebeplerden dolayı bazı işler bu ülkede erteleniyorsa buna herkes saygı duyacak. Van der Wiel'in yaptığı hareket çok çirkin" ifadelerini kullandı.
Akbulut, başka ünlü isimleri de mağdur ettiği iddialarına ilişkin, "Bugün Kazım Kazım da bir paylaşım yaptı. Bu olay neden bugün ortaya çıktı. Van der Wiel'in hem Fenerbahçe'ye hem de Türkiye'ye yaptığı bir hareket. Çünkü kendisi Fenerbahçe'de oynayamadığı için ticarete yöneldi. Bunun bir hamlesiydi. Ben onun ne olduğunu, ne yaptığını çok iyi biliyorum. İşimize devam edeceğiz. Yaptığımız işler ortada. Bunun da herkese ders olması lazım. İnsanlar duyduklarına değil gördüklerine inansınlar. Öyle olsam dünya yıldızlarıyla iş yapar mıyım? Rakamlar da yaptığımız işler de büyük. 7 senedir bu işi yapıyoruz. Kimseyi dolandırmadık" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, savcılığa başvurarak menajer Ümit Akbulut tarafından 4.5 milyon dolar dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürüp şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri Ümit Akbulut ve Sinan Siner'i gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Akbulut ve Siner Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından "dolandırıcılık ve yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edilmişti.
(Başak Akbulut - Murat Solak /İHA)

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